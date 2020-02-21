إرهابيون يستخدمون بنادق الصيد ضد الأمن والمتظاهرين ببغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، وجود عدد من الإرهابيين المندسين داخل صفوف المتظاهرين، وذكرت أنهم يستخدمون بنادق الصيد باتجاه القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الرأي العام.وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "مازلت قواتنا الأمنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير ب‍بغداد تتعرض لهجمات بوسائل عنفية متعددة أدت إلى إصابة عدد من عناصر قوات حفظ القانون".وتابع أن هناك مجموعات من المندسين داخل المتظاهرين تستخدم بنادق الصيد وتصيب بها القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الرأي العام.وأضافت القيادة: "نهيب بالمتظاهرين السلميين كافة للعمل الجاد معها للحد من هذه الهجمات من خلال تشخيصهم والإبلاغ عنهم لكي يتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء".