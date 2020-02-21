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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الصحة» تكشف حقيقة إصابة سيدة بـ«كورونا» في كفر الشيخ (صور)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:57 م
الدكتورة سوسن سلام
الدكتورة سوسن سلام
مصطفى عنز
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أصدرت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بيانا منذ قليل، بشأن حقيقة إصابة سيدة مصرية قادمة من الصين بفيروس "كورونا".

وقالت "سلام" إنه تم إخطارها من شرطة النجدة اليوم، بورود بلاغ من مُواطنة من مركز دسوق تُفيد بأن جارة لها قادمة من دولة الصين، ولفتت إلى أنه تم تحريك فريق الطب الوقائى بدسوق، وتشكيل لجنة من المديرية والإدارة.

وأوضحت أن الحالة لمُدرسة بكلية العلوم جامعة المنصورة، وكانت فى منحة دكتوراة بدولة الصين بتاريخ قدوم 13 فبراير 2020 إلى روسيا ترانزيت ثم إلى مطار القاهرة الدولى بتاريخ قدوم 14 فبراير 2020، وتم مناظرتها طبيا 3 مرات بالصين قبل المُغادرة، وبمطار روسيا، وبمطار القاهرة الدولى، ولا يظهر عليها أى أعراض.

وأضافت في بيانها، أن فريق الطب الوقائى قام بعمل زيارة منزلية والتثقيف الصحي اللازم للسيدة المذكورة، والتنبيه على إجراءات الوقاية، وعزل الحالة بغرفة مُنفصلة، كما تم توقيع الكشف الطبي على الحالة بمستشفى حميات دسوق، وأفاد التقرير الطبي بأن الحالة جيدة جدًا، ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

واختتمت أنه طبقا للبروتوكول ليس هناك داعٍ لعزل الحالة بمستشفى، لافتةً أنه ستتم متابعتها يوميا لمدة 14 يوما فترة المراقبة والتى تنتهى يوم 28 فبراير، ويتم مراقبة جميع القادمين من الصين أو أي دولة موبوءة من قبل إدارة مكافحة الأمراض المعدية والترصد، وعند ظهور أي أعراض يتم عزل الحالات الخاصة بالأمراض المعدية.

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