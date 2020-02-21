رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: واشنطن تستعد للتوقيع على اتفاق مع طالبان نهاية الشهر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:56 م
بومبيو
بومبيو
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تستعد للتوقيع على اتفاق مع حركة طالبان في 29 فبرايرالحالي، مبني على تفاهم تم التوصل إليه لـ"خفض العنف" في أنحاء أفغانستان.

وقال بومبيو- في بيان صدر عقب زيارة أجراها إلى السعودية، أوردته قناة "الحرة" الإخبارية "إنه بناء على تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يتوقّع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان قدما".

أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان جواد فيصل، أن اتفاق "خفض العنف" بين طالبان والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية سيبدأ تنفيذه اعتبارا من غد السبت 22 فبراير، وسيستمر لأسبوع.

وفي حال تطبيق الهدنة الجزئية فستكون خطوة تاريخية خلال أكثر من 18 عاما من النزاع الدامي في أفغانستان، ويمكن أن تمهد الطريق أمام اتفاق قد يتيح إنهاء الحرب.

وتجري الولايات المتحدة منذ أكثر من عام محادثات مع "طالبان" سعيًا للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بسحب الآلاف من جنودها مقابل ضمانات أمنية والتزامات من "طالبان".

موضوعات متعلقة

خاص.. نص جلسة العتاب بين ثنائي الأهلي وكهربا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «بشير 21»

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

خاص.. نص جلسة العتاب بين ثنائي الأهلي وكهربا

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

«الصحة» تكشف حقيقة إصابة سيدة بـ«كورونا» في كفر الشيخ (صور)

إنفوجراف

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن «الشقة من حق الزوجة» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

منوعات

حيلة صغير تساعد فى التخلص من الوزن الزائد بسرعة

4 أخطاء فى الطهى وراء زيادة الوزن.. احذرها

أرقام باهظة.. خسائر شركات الروسية بسبب «كورونا»

60 % تراجع في إصابات الإنفلونزا باليابان

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة

«المصحة» و«يكمن بداخلنا» فى ثالث أيام نوادى المسرح بالأنفوشى

افتتاح معرض «منمنمات» بجاليري لمسات.. الاثنين

سفير فرنسا يفتتح معهدًا ثقافيًا بالشيخ زايد