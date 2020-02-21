بومبيو: واشنطن تستعد للتوقيع على اتفاق مع طالبان نهاية الشهر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تستعد للتوقيع على اتفاق مع حركة طالبان في 29 فبرايرالحالي، مبني على تفاهم تم التوصل إليه لـ"خفض العنف" في أنحاء أفغانستان.وقال بومبيو- في بيان صدر عقب زيارة أجراها إلى السعودية، أوردته قناة "الحرة" الإخبارية "إنه بناء على تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يتوقّع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان قدما".أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان جواد فيصل، أن اتفاق "خفض العنف" بين طالبان والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية سيبدأ تنفيذه اعتبارا من غد السبت 22 فبراير، وسيستمر لأسبوع.وفي حال تطبيق الهدنة الجزئية فستكون خطوة تاريخية خلال أكثر من 18 عاما من النزاع الدامي في أفغانستان، ويمكن أن تمهد الطريق أمام اتفاق قد يتيح إنهاء الحرب.وتجري الولايات المتحدة منذ أكثر من عام محادثات مع "طالبان" سعيًا للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بسحب الآلاف من جنودها مقابل ضمانات أمنية والتزامات من "طالبان".