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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 معلومات عن «طبيب المساكين» الذى كرمته «صناع الأمل»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:56 م
طبيب المساكين
طبيب المساكين
أريج الجيار
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كرم محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، صنّاع الأمل فى الوطن العربى، ومن بين الخمسة المكرمين، الدكتور مجاهد مصطفى على الطلاوى، الذى يقدم الرعاية الصحية منذ عقود برسم رمزى أو دون مقابل، يدعم الفقراء والأيتام فى قريته ومجتمعه.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن "طبيب المساكين" الذي عالج مليونى فقير.

- أسماه أهل قرية طلا بصعيد مصر "طبيب المساكين".
- رأى أهل القرية فيه الإنسان، الصديق، الابن، الأخ، والأب، الذى لا يخيّب أمل جيرانه وأهله، ولا يتركهم فريسة للمرض.
- عرفوه عونًا وسندًا، يقيهم حرج السؤال في السقم، يكفيهم همّ الدَين، ويقيل عثرات الكرام.
- بدأ عمله طبيبًا في مستشفى قصر العيني في القاهرة.
- اختار طائعًا أن يقدم وقته وجهده وعلمه لأهل قريته طلا، بمحافظة بني سويف.
- كرّس حياته لمواجهة الفقر والمرض، تنفيذًا لوصية والده.
- تطوع لتشخيص وعلاج ما يقارب من مليوني حالة على مدى أكثر من ثلاثة عقود بمعدل 60 ألف حالة سنويًا.
- يعالج مع فريقه من 200 إلى 250 حالة من قرى الصعيد.
- دعم الطلبة من الأيتام خاصة في المدرسة ليساعدهم بتوفير الملابس والأحذية والقرطاسية حتى يبدأوا العام الدراسي مقبلين على العلم على سوية أقرانهم.
- تبرع بثمن الخبز لمن لا يستطيعون شراءه من الأسر.
- بناته اللواتي تخرّجن في الحقل الطبي كوالدهن، أصبحن يساندنه في مهمته الإنسانية.

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