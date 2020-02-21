التصديرى للعقارات: وزارة العدل لديها مشكلة فى تسجيل العقارات

قال فتح الله فوزي، عضو المجلس التصديري للعقارات ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، إن وزارة العدل لديها مشكلة في تسجيل الوحدات والعقارات بشكل عام، كما أن وزارة الإسكان وفرت الأراضي والتراخيص والقرارات الوزارية، ولكن لدينا مشكلة في تسجيل الوحدات.وطالب "فوزي" فى تصريحات لـ"الدستور" أن أعضاء جمعية رجال الأعمال بإعادة النظر في شرطي تسجيل العقار والتشطيب للموافقة على الاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى للوحدات، حيث كان وكيل المحافظ قد صرح بأنه جارٍ بحث شرط تسجيل العقار للاستفادة من المبادرة.