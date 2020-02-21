مقتل اثنين وإصابة 12 بحادث قطار فى أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية عن خروج عدة عربات بقطار ركاب عن مسارها في جنوب شرقي البلاد، مما أدى إلى مقتل اثنين من الموظفين وإصابة 12 شخصًا آخرين.وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن وجهة القطار من سيدني إلى ملبورن، وخرج جزء منه عن القضبان في ولاية فيكتوريا بالقرب من والان، مضيفة أن القتيلين هما قائد وسائق القطار الذي كان يقل 160 شخصًا، وتم نقل 12 شخصًا إلى مستشفيات، وصفت إصابات 11 منهم بالطفيفة.وتتولى هيئة تنظيم سلامة السكك الحديدية الوطنية والمكتب الأسترالي لسلامة النقل ومؤسسة العمل الآمن التعامل مع التحقيق، فيما قال مسئولون إن سبب خروج العربات عن القضبان غير معروف بعد.