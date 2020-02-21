«مطرانية حلوان» تنفي وجود قنبلة في محيط كنيسة العذراء مريم
الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:52 م
مونيكا جرجس - ماريان رسميطباعة
نفت إيبارشية حلوان والمعصرة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود قنبلة بكنيسة السيدة العذراء مريم مقر المطرانية.
وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل المطرانية: إن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن محيط المطرانية هادئ تمامًا.
وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل المطرانية: إن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن محيط المطرانية هادئ تمامًا.
«مطرانية حلوان» تنفي وجود قنبلة في محيط كنيسة العذراء مريم
«مطرانية حلوان» تنفي وجود قنبلة في محيط كنيسة العذراء مريم