مفصول من الأمن يطلق النار بالمدينة المنورة ويصيب 3 من الشرطة

شهد حي الظاهرة الملاصق لحي الدويمة، غرب المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، عملية أمنية، بعد أن قام شخص بإطلاق النار تجاه عدد من رجال الأمن.ونقلت فضائية "العربية" عن مصادر أن العملية أسفرت عن إصابة ‏‎مدير إدارة الدوريات الأمنية، ونقله الى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ‎التابع للحرس الوطني، وإصابة عقيد، بالإضافة إلى عسكري بعد محاولة دهسه من قبل منفذ العملية وهروبه من الموقع، واستطاعت القوات الأمنية القبض على مطلق النار.وقال مراسل العربية إن مطلق النار كان يعمل في الأمن، وتم فصله عام 2017، متزوج وله 4 أبناء، مشيرًا إلى أن أهل الحي قالوا إنه كان يعاني من مشاكل نفسية، وعائلية، ولفت إلى انه حاول الهروب، بعدما دهس أحد رجال الأمن، ثم عاد وتحصن بالمنزل.