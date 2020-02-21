مجلة بريطانية تكشف كيف ساعدت تركيا داعش على الهروب من سوريا

كشفت مجلة "إنفستجيشن" البريطانية تفاصيل عبور أربع نساء داعشيات من سوريا إلى تركيا بعد العملية العسكرية التركية الأخيرة على شمال سوريا، وأوضحت أن السيدات هربن من معسكر المعتقلين الواقع شمالي شرق سوريا، إلى تركيا يوم 21 ديسمبر الماضي.وتابعت أن قوات سوريا الديمقراطية وهي المجموعة الكردية التي تؤمن المعسكر، أكدت هروب 4 سيدات أتراك، وهن هاتيس غونيس، وحفصة غونيس، وبيزا غونيس، وبير غونيس.ولفتت إلى أن الوضع الأمني في مخيم "الهول" الذي يضم أكثر من 68 ألف معتقل على صلة بالتنظيم، حيث اضطر الأمن الكردي إلى المغادرة لمساعدة المقاتلين الأكراد على صد هجمات القوات التركية، بعد أن شنت تركيا عملية عسكرية في شمال شرق سوريا في أكتوبر.وأردفت أن المقاتلين يحاولون الفرار بشكل يومي من المعسكر، ورغب الكثير منهم في الاستقرار في إدلب أو دير الزور، بينما الغالبية العظمى عبرت عن رغبتها في العبور إلى تركيا.واختتمت أن السيدات توجهن بكل سهولة إلى تركيا، فبعد الهروب من المعسكر توجهن إلى منبج ثم إلى جرابلس وهي قرية محتلة من قبل القوات التركية، وهناك ذهبن إلى الشرطة التركية التي ساعدتهن على العبور إلى تركيا ويعيشن الآن أحرارا بها.