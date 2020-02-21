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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص صالة 4 بمطار القاهرة لاستقبال الزمالك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:43 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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خصصت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة لاستقبال بعثة نادي الزمالك القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بدلا من مبنى 3؛ لعدم إعاقة الحركة الركابية في ظل الكثافة التي يشهدها المبنى طوال اليوم.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الأمنية بالمطار حالة الطوارئ والاستنفار القصوى حول صالة 4، عقب وصول أعداد من جماهير الزمالك لاستقبال البعثة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث شددت من إجراءاتها الأمنية والتأمينية.

ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك على متن طائرة مصر للطيران القادمة من أبوظبي، حيث سيتم إنهاء إجراءات الوصول بصالة 4.

وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح 4- 3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

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