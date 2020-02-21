الليلة.. شيماء سيف ضيفة رامى رضوان فى «مساء dmc»

تحل الفنانة شيماء سيف، الليلة، ضيفة على برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على فضائية "dmc"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.وتتحدث الفنانة شيماء سيف خلال حلقة اليوم من البرنامج عن أهمية الحب في حياتها، كما تغني أشهر أغاني الحب على طريقتها الخاصة، وتحكي عن الرومانسية في حياتها الزوجية.كما تكشف شيماء سيف عن آخر أعمالها ومشروعاتها الفنية خلال الفترة المقبلة.