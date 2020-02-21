جميلة تطرح أغنية «هزعل» بتوقيع مدين (فيديو)

طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للمطربة "جميلة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاونت جملية خلال الأغنية مع كل من الملحن مدين، والشاعر الغنائي ملاك عادل، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي.وتقول كلمات الأغنية.."انا هزعل يا ناسيني ومش سائل فيافاكر لما هتلعب بيا انا مش هزعللا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعللما انتا فى قلبي متهتمش واتحط فى جنبها واتهمش مش هزعللا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل".