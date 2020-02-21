جميلة تطرح أغنية «هزعل» بتوقيع مدين (فيديو)
الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:32 م
حسن أمينطباعة
طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للمطربة "جميلة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتعاونت جملية خلال الأغنية مع كل من الملحن مدين، والشاعر الغنائي ملاك عادل، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي.
وتقول كلمات الأغنية..
"انا هزعل يا ناسيني ومش سائل فيا
فاكر لما هتلعب بيا انا مش هزعل
لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل
لما انتا فى قلبي متهتمش واتحط فى جنبها واتهمش مش هزعل
لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل".
وتعاونت جملية خلال الأغنية مع كل من الملحن مدين، والشاعر الغنائي ملاك عادل، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي.
وتقول كلمات الأغنية..
"انا هزعل يا ناسيني ومش سائل فيا
فاكر لما هتلعب بيا انا مش هزعل
لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل
لما انتا فى قلبي متهتمش واتحط فى جنبها واتهمش مش هزعل
لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل".