4 أخطاء فى الطهى وراء زيادة الوزن.. احذرها

1- عدم قياس الدهون المضافة

2- استخدام الكثير من الصلصات

3- الكثير من البروتين

4- الطبخ بالزيت أو الزبدة

كشفت إخصائية التغذية الأسترالية سوزي باريل، أن ارتكاب أخطاء معينة أثناء الطهى يمكن أن يسهم في اكتساب المزيد من الوزن.وقد أوردت سوزي في حديث لها مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أربعة أخطاء في الطهي قد تؤدي إلى زيادة الوزن، على النحو التالي:تقول سوزي: "على الرغم من أن بعض أنواع الزيت، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، مفيدة للصحة، إلا أن هذا لا يعني أنه يمكننا استهلاك كميات غير محدودة منها. ويمكن التحكم في استهلاك الدهون عن طريق قياس كمية الزيت التي نستهلكها."يضيف معظمنا التوابل والصلصات لإعطاء نكهة مميزة للوجبات التي نتناولها، إلا أن إضافة ثلاثة أو أربعة أنواع مختلفة من الصلصات إلى وجباتنا يزيد من السعرات الحرارية فيها، ويسهم في اكتساب الوزن.يسهم إعداد وجبات مختلفة تحتوي على الكثير من البروتينات، مثل اللحوم أو السمك أو الدجاج، في زيادة السعرات الحرارية، ويكون ذلك على حساب تناول الخضروات الغنية بالمواد الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، لذا ينصح بتقليل استهلاك اللحوم والإكثار من تناول الخضار.معظم الناس يستخدمون الزيت أو الزبدة في طهي اللحوم والخضار، مما يزيد من كمية الدهون المستهلكة وزيادة الوزن، لذا تنصح سوزي، بشوي اللحوم وطهي الخضار باستخدام الماء فقط.