خريطة محدثة لمصابي «كورونا» بعد انتشار الفيروس في إيران

أعلن علي رضا وهاب زادة مساعد وزير الصحة الإيرانى، اليوم الجمعة، عن وفاة 4 مواطنين متأثرين بفيروس "كورونا"، وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 18 مصابًا.تستعرض "الدستور" خريطة محدثة لـ"كورونا" بعد انتشار الفيروس في إيران.- 18 إصابة بفيروس "كورونا" في أنحاء إيران، و4 في العاصمة طهران، و12 في قم، و2 في رشت، و4 منهم توفوا.- 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس "كورونا" في إيران، هم الآن راقدون فى المستشفى.- إصابة 48 شخصا في كوريا الجنوبية بفيروس "كورونا" لترتفع حصيلة الإصابات إلى 204 حالات.- سجلت إسرائيل إصابة حالة جديدة بفيروس "كورونا".- تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في لبنان.- فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين"، حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.- 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، و118 حالة وفاة أمس، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد.- 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا.- 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.