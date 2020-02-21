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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خريطة محدثة لمصابي «كورونا» بعد انتشار الفيروس في إيران

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:28 م
كورونا
كورونا
أريج الجيار
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أعلن علي رضا وهاب زادة مساعد وزير الصحة الإيرانى، اليوم الجمعة، عن وفاة 4 مواطنين متأثرين بفيروس "كورونا"، وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 18 مصابًا.

تستعرض "الدستور" خريطة محدثة لـ"كورونا" بعد انتشار الفيروس في إيران.

- 18 إصابة بفيروس "كورونا" في أنحاء إيران، و4 في العاصمة طهران، و12 في قم، و2 في رشت، و4 منهم توفوا.
- 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس "كورونا" في إيران، هم الآن راقدون فى المستشفى.
- إصابة 48 شخصا في كوريا الجنوبية بفيروس "كورونا" لترتفع حصيلة الإصابات إلى 204 حالات.
- سجلت إسرائيل إصابة حالة جديدة بفيروس "كورونا".
- تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في لبنان.
- فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين"، حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.
- 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، و118 حالة وفاة أمس، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد.
- 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا.
- 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.

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