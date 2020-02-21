الأنبا إرميا يترأس صلاة جناز الأرخن رأفت نجيب منصور بالبطرسية (صور)

ترأس الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، صلاة جناز الأرخن رأفت نجيب منصور، زوج الشهيدة سهير محروس ووالد الشهيدة روجينا رأفت من شهداء البطرسية، وذلك في كنيسة الرسولين بطرس وبولس البطرسية بالأنبا رويس بالعباسية.وتمت صلاة الجناز بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة، وعدد من أسر شهداء البطرسية.وقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة "مي سات" رئيسا ومديرين وعاملين التعزية للفقيد ولأسرته ومحبيه.