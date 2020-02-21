«مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية لمرضى العيون في الغربية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الغربية، قافلة طبية للكشف على مرضى العيون، في قرية كفر العبايدة بمركز المحلة، والتي تنظمها أمانتا تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية، والعلاقات العامة.يأتي ذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتحت رعاية المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة.وقال الدكتور علي عبدالظاهر، أمين الحزب بمركز المحلة، إن القافلة شهدت إقبالًا كثيفًا خاصة من السيدات في القرى الثلاث كفر العبايدة والجابرية والقيراطية، مضيفًا أن القافلة مستمرة في تقديم خدماتها في الأيام القادمة بعدة قرى أخرى.يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.