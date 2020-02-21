نجوى كرم تهنئ سيرين عبدالنور بعيد ميلادها الـ42

هنأت المطربة اللبنانية نجوى كرم الفنانة سيرين عبدالنور بعيد مولدها الـ42، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وردت سيرين على تهنئة نجوى كرم، قائلة: "نجوى الصديقة الأخت المحبة يلي لما بشوفها ما بقدر ما ابتسم من كتر الطاقة الإيجابية يللي بروحها انشالله المحبة بتضل جامعتنا كلنا شكرًا على معايدتك".وتحتفل النجمة سيرين عبدالنور بعيد ميلادها الـ42 حيث ولدت في لبنان عام 1977.