«مسجل» يذبح صديقه بسبب خوضه في عرض والدته وشقيقته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل ذبح صديقه بسبب خوضه في عرض والدته وشقيقته بحجة تنبيهه إلى سوء سمعتهما وسلوكهما.وتلقى قسم دار السلام بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقته بعقار بدائرة القسم، وبانتقال الأجهزة الأمنية، عُثر على جثة عاطل،"33 عاما"، سبق اتهامه في 7 قضايا مخدرات وسلاح أبيض، مسجاة على أريكة بصالة الشقة ومغطاة بـ "بطانية" وبها 3 جروح طعنية بالصدر، وجرح بالمعصم الأيسر، وجرح ذبحي، وعُثر بجوار جثته على سكين عليها آثار دماء، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.وتبين أن وراء الواقعة صديقه، عاطل، "23 عاما"، سبق اتهامه في 5 قضايا (سلاح دون ترخيص، ومخدرات، وسرقة بالإكراه)، وبمواجهته اعترف بالواقعة وبررها بخوض المجني عليه في عرض والدته وشقيقته بحجة تنبيهه إلى سوء سمعتهما وسلوكهما.