«القومى للمرأة» يدعو لتغيير الصورة الشخصية دعمًا لمبادرة «21 يومًا»

شهدت مبادرة "سيدات مصر" التي نظمتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، لتخفيض مدة قوائم الانتظار بمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، تأييدا كبيرا.أطلقت مايا مرسي، حملة بتغيير الصورة الشخصية على بروفايل مواقع التواصل دعمًا لمبادرة 21 يوما لتقليل قوائم الانتظار، والتي شهدت انضماما كبيرا من سيدات وأعضاء القومي للمرأة ونائبات بالبرلمان للحملة.فيما كانت أعلنت مايا مرسي، أن الاحتفال بعيد الأم هذا العام سيكون مختلفا، حيث إنه يبعث رسالة طمأنة إلى كل أمهات مصر، موضحة أن هذه المبادرة تتزامن مع الاحتفال بعيد الأم وتستهدف تقليل قوائم الانتظار من 45 يوما إلى 21 يوما.وأشارت إلى أن التكلفة تقدر 21 مليون جنيه، لكي تحتفل كل أم بعيدها وهى ومطمئنة، مناشدة كل أمهات مصر أن يعلمن أولادهن أهمية دورهن في خدمة الوطن وخدمة من حولهن.