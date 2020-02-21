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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو موسى ضيف «الحكاية» على «mbc مصر» غدًا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:36 م
عمرو موسى، رئيس هيئة
عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء إفريقيا
منار إبراهيم
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يحل عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء إفريقيا، ووزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ضيفًا على برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء غد السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً على فضائية "mbc مصر".

ويتحدث موسى عن مواقفه تجاه عدد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية والتي شغلت الرأي العام العربي لسنوات، أبرزها مواقفه من القضية الفلسطينية وخطة ترامب للسلام، حيث دعا موسى العالم العربي مؤخرًا إلى الاشتباك الجريء مع العرض الأمريكي الإسرائيلي للسلام.

كما يكشف موسى باعتباره رئيس هيئة حكماء إفريقيا، عن دوره في دفع العمل الإفريقي المشترك وإيقاف النزاعات المسلحة في القارة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع العقوبات عن عدد من الدول الإفريقية.

ومن المتوقع أن يكشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية آخر تطورات الصراع في ليبيا وذلك منذ بداية أحداث الربيع العربي التي تزامنت مع الحرب الأهلية الليبية الأولى وحتى التدخل العسكري الأجنبي، ودور تركيا التخريبي في أزمات سوريا وليبيا.

"الحكاية" برنامج توك شو يطل من خلاله الإعلامي عمرو أديب على جمهوره من الجمعة إلى الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الــ 10 مساء على فضائية "mbc مصر".

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