4 أساقفة يشاركون فى لقاء الشباب المغتربين اليوم

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، لقاءً خاصًا للشباب المغتربين بالجامعات، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.وحضر اللقاء اليوم، الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا داود، أسقف المنصورة، والأنبا ثاؤفيلوس، أسقف منفلوط.كما شارك ما يقرب من 700 من الشباب المغتربين بالجامعات، وأعداد كبيرة من الكهنة والمكرسات.