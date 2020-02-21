22 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم الجمعة، بلغت 22 سفينة.وأشارت الهيئة - في بيان لها اليوم الجمعة - إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وغادره 4، ويوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 أخرى.وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة، ويوجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول أخرى.كما تتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.