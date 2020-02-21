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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

22 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:34 م
ميناء
ميناء
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ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم الجمعة، بلغت 22 سفينة.

وأشارت الهيئة - في بيان لها اليوم الجمعة - إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وغادره 4، ويوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 أخرى.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة، ويوجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول أخرى.

كما تتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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