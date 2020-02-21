بيان عاجل عقب أحداث الشغب فى مباراة السوبر بالإمارات

أعلن النائب شريف فخري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل وطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب أحداث مباراة الأهلي والزمالك بالإمارات.وطالب فخري- في بيانه- بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعبين الذين تسببوا فى إفساد العرس الكروى المصرى فى الإمارات.وقال فخري: إن ما حدث كان له أسوأ الأثر فى نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء، مشيرًا إلى أنه تجب محاسبة من استفزوا الجماهير أو زملاءهم من اللاعبين أو التصرف بشكل يعاقب عليه القانون.وأشار إلى أن ما حدث فضلًا عن كونه تصرفًا غير مسئول، دون اكتراث بالصورة التي تصدرت ملعب محمد بن زايد وتضم رئيس مصر وولى عهد أبوظبى اللذين شملا الجميع برعايتهما.وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذا الأفعال المشينة وتوقيع أشد العقوبات والتي قد تصل إلى الإيقاف مدى الحياة لأى لاعب ليكونوا نموذجًا لكل تصرف مستهتر ينال من سمعة مصر وشباب مصر ويظهر لاعبيها وجمهورها بالشكل الذي ظهر عليه بدلًا من الشكل المتحضر الذي بدأت به المباراة.وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مثل تلك التصرفات كان يمكن أن تنتهى بكارثة أكبر لولا يقظة الآمن الإماراتي وتحضر ووعي الجماهير المصرية التى زحفت خلف ناديها الذي تشجعه مهما تكلفت من جهد ومال أفسدته تلك التصرفات الصبيانية من قلة من اللاعبين لا يستحقون شرف تمثيل أنديتهم العريقة أو مصر أمام الإمارات والوطن العربي، بل العالم.وأشار إلى أن هناك لاعبين تعمدوا إيذاء زملائهم بشكل متعمد، وإهانة الجماهير المصرية بإشارات يعاقب عليها القانون لمخالفتها الآداب العامة، فضلًا عن عدم تعود مجتمع الإمارات المحافظ على مثل تلك التصرفات فأساءوا لوطنهم مصر قبل أنفسهم.