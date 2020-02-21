رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل عقب أحداث الشغب فى مباراة السوبر بالإمارات

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:32 م
السوبر المصرى بالإمارات
السوبر المصرى بالإمارات
محمد الشريف
طباعة
أعلن النائب شريف فخري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل وطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب أحداث مباراة الأهلي والزمالك بالإمارات.

وطالب فخري- في بيانه- بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعبين الذين تسببوا فى إفساد العرس الكروى المصرى فى الإمارات.

وقال فخري: إن ما حدث كان له أسوأ الأثر فى نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء، مشيرًا إلى أنه تجب محاسبة من استفزوا الجماهير أو زملاءهم من اللاعبين أو التصرف بشكل يعاقب عليه القانون.

وأشار إلى أن ما حدث فضلًا عن كونه تصرفًا غير مسئول، دون اكتراث بالصورة التي تصدرت ملعب محمد بن زايد وتضم رئيس مصر وولى عهد أبوظبى اللذين شملا الجميع برعايتهما.

وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذا الأفعال المشينة وتوقيع أشد العقوبات والتي قد تصل إلى الإيقاف مدى الحياة لأى لاعب ليكونوا نموذجًا لكل تصرف مستهتر ينال من سمعة مصر وشباب مصر ويظهر لاعبيها وجمهورها بالشكل الذي ظهر عليه بدلًا من الشكل المتحضر الذي بدأت به المباراة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مثل تلك التصرفات كان يمكن أن تنتهى بكارثة أكبر لولا يقظة الآمن الإماراتي وتحضر ووعي الجماهير المصرية التى زحفت خلف ناديها الذي تشجعه مهما تكلفت من جهد ومال أفسدته تلك التصرفات الصبيانية من قلة من اللاعبين لا يستحقون شرف تمثيل أنديتهم العريقة أو مصر أمام الإمارات والوطن العربي، بل العالم.

وأشار إلى أن هناك لاعبين تعمدوا إيذاء زملائهم بشكل متعمد، وإهانة الجماهير المصرية بإشارات يعاقب عليها القانون لمخالفتها الآداب العامة، فضلًا عن عدم تعود مجتمع الإمارات المحافظ على مثل تلك التصرفات فأساءوا لوطنهم مصر قبل أنفسهم.

موضوعات متعلقة

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

«أبوها سمع من حماها» فأجبرها على الانتحار

الصور

image description

«الدستور» داخل دار تعليم «برايل» للأطفال مجانًا

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها «شائعة»

إنفوجراف

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن «الشقة من حق الزوجة» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

منوعات

أرقام باهظة.. خسائر شركات الروسية بسبب «كورونا»

60 % تراجع في إصابات الإنفلونزا باليابان

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا (فيديو)

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة

«المصحة» و«يكمن بداخلنا» في ثالث أيام نوادي المسرح بالأنفوشي

افتتاح معرض «منمنمات» بجاليري لمسات.. الاثنين

سفير فرنسا يفتتح معهدًا ثقافيًا بالشيخ زايد