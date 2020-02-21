الأرصاد: غدًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر.الصغرى العظمىالقاهرة 10 17شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 17الإسكندرية 11 17بلطيم 10 17مطروح 10 17السلوم 08 15سيوة 08 16بورسعيد 12 18دمياط 12 18الزقازيق 10 19الإسماعيلية 08 19السويس 12 19العريش 10 18رفح 09 17رأس سدر 09 21نخل 03 19نويبع 13 20طابا 10 18كاترين 01 14الطور 10 19شرم الشيخ 13 23الغردقة 12 23مرسى علم 13 23الفيوم 08 18بني سويف 08 19المنيا 09 20أسيوط 08 21سوهاج 07 22قنا 08 23الأقصر 10 23أسوان 13 23أبوسمبل 12 22الوادى الجديد 08 22شلاتين 17 25أبو رماد 16 24حلايب 19 23