رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:31 م
طقس بارد
طقس بارد
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر.
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 17
مطروح 10 17
السلوم 08 15
سيوة 08 16
بورسعيد 12 18
دمياط 12 18
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 08 19
السويس 12 19
العريش 10 18
رفح 09 17
رأس سدر 09 21
نخل 03 19
نويبع 13 20
طابا 10 18
كاترين 01 14
الطور 10 19
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 12 23
مرسى علم 13 23
الفيوم 08 18
بني سويف 08 19
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 07 22
قنا 08 23
الأقصر 10 23
أسوان 13 23
أبوسمبل 12 22
الوادى الجديد 08 22
شلاتين 17 25
أبو رماد 16 24
حلايب 19 23

موضوعات متعلقة

خاص.. نص جلسة العتاب بين ثنائي الأهلي وكهربا

الحكومة تنفى إلغاء دعم الخدمات الصحية بدءًا من الطفل الثالث للأسرة

باسم سمرة يعتدي على محمد رمضان بأحد الأفراح الشعبية (فيديو)

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «بشير 21»

الصور

image description

«الدستور» داخل دار تعليم «برايل» للأطفال مجانًا

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها «شائعة»

إنفوجراف

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن «الشقة من حق الزوجة» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

منوعات

أرقام باهظة.. خسائر شركات الروسية بسبب «كورونا»

60 % تراجع في إصابات الإنفلونزا باليابان

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا (فيديو)

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة

«المصحة» و«يكمن بداخلنا» في ثالث أيام نوادي المسرح بالأنفوشي

افتتاح معرض «منمنمات» بجاليري لمسات.. الاثنين

سفير فرنسا يفتتح معهدًا ثقافيًا بالشيخ زايد