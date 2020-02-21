حميات أسوان: خروج 23 حالة اشتباه تسمم بعد تماثلهم للشفاء

قال الدكتور نادر محروس، مدير مستشفى الحميات بأسوان، إن الـ61 شخصًا، الذين ترددوا على المستشفى، كانت لديهم أعراض اشتباه بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة "أرز، ولحمة، وخضار"، التي وزعتها عليهم إحدى سيدات الخير بمنطقتهم، موضحًا أن 23 شخصًا خرجوا، بعد تلقيهم العلاج، وعمل الإجراءات اللازمة تجاههم، واستقرار حالاتهم.وأضح لـ"الدستور" أنه تم احتجاز الـ38 حالة الأخرى، وأنها حالات بسيطة، إلا أنه جار التعامل معهم في الوقت الحالي، وتم توفير كل أوجه الرعاية التي يحتاجونها، مشيرًا إلى أن المستشفى على كامل استعدادته من حيث الأطباء والتمريض، لاستقبال هذه الحالات والتعامل معها.واستقبل مستشفى حميات أسوان، اليوم الجمعة، 61 شخصًا لديهم اشتباه تسمم، نتيجة تناولهم جميعًا نفس الوجبة، التي وزعتها عليهم إحدى السيدات.