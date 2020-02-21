«إعلام البرلمان»: نواجه الشائعات بالتشريعات والقوانين

قال محمد شيمكو، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مجلس النواب يتصدى للشائعات التي تستهدف مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصري من خلال التشريعات والقوانين.وأضاف شيمكو في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم إطلاق عدد من البرامج التليفزيونية، والتي هدفها إظهار الشائعة وتصحيحها.وقال: "الدولة المصرية مستهدفة من بعض الدول الخارجية، والتي لديها مندوبين داخل الدولة ينشرون الشائعات، فضلًا عن أن أجهزة الدولة تواجه الشائعات وتتصدى لها".وأشار شيمكو إلى أن أحد أسباب وجود الشائعات هو عدم توافر المعلومات، موضحًا أن المواطنين عليهم دور في عدم نشر أي معلومات خاطئة، وأيضًا التأكد من كل المعلومات حتى نستطيع محاربة الشائعات، لافتًا إلى أن المواطنين يجب أن يكون لديهم ثقة في الحكومة المصرية.