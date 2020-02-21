5 معلومات عن سباق الهجن الذى انطلق بشرم الشيخ اليوم

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطي الرابع من سلسلة سباقات الهجن بدعم اتحاد الهجن الإماراتي، وثاني سباق خلال هذا العام في مدينة السلام.حضر انطلاقة الأشواط، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، رؤساء أندية الهجن من كل محافظات مصر، وبدأت المنافسات بقوة للهجن من سن المفاريد.وترصد "الدستور" أبرز تفاصيل السباق الذي ينطلق اليوم.- 1030 مطية، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.- عدد الأشواط الرسمية 30 شوطًا، مقسمة على مدار 3 أيّام تبدأ صباح اليوم الجمعة وتنتهى ظهر الأحد.- ينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ.- تشارك فى السباق هجن من محافظات شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، الوادى الجديد، سوهاج، المنيا وأسوان.- تجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين.- توفير فريق طبى يشرف على اتخاذ إجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه.جدير بالذكر أن السباقات التنشيطية للهجن تتم بدعم الإمارات شهريا، وتختتم فى إبريل المقيل بسباق ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء.