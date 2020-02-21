الكويت تدرب طواقم الموانئ والسفن للوقاية من كورونا

أعلن المتحدث باسم مؤسسة الموانئ الكويتية ناصر الشليمى، اليوم الجمعة، تدريب طواقم العمل في الموانئ والسفن على الوقاية والتعامل مع أي إصابات بفيروس كورونا.وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، عدة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس.ووجه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار فيروس كورونا المستجد، والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).يذكر أن فيروس "كورونا"، يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).