رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

عقب مشاجرات السوبر.. إبراهيم فايق: أنتظر عقوبات رادعة ضد المخطئين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:21 م
إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
أحلام عبدالرحمن
طباعة
طالب الإعلامي إبراهيم فايق مجلس اتحاد كرة القدم المصري، بتطبيق عقوبات رادعة، على كل من أخطأ من اللاعبين، وشارك في المشاجرات التي وقعت عقب انتهاء مباراة السوبر أمس بالإمارات.

وكتب فايق عبر "تويتر": "بعد الفيديوهات التي انتشرت عقب ماتش السوبر، أنتظر عقوبات من اتحاد الكرة على كل من أخطأ وأتعجب ممن يطلب انضباط الجماهير وهو في الأساس غير منضبط".

وأضاف: "لن تستقيم هذه المنظومة المنفلتة إلا بالردع وتطبيق الجزاءات ولا يعني هذا أن نمنع الجماهير من المدرجات هذا ليس علاجًا بل إراحة بال".

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
ونشب شجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك مباشرة بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري.
عقب مشاجرات السوبر.. إبراهيم فايق: أنتظر عقوبات رادعة ضد المخطئين
عقب مشاجرات السوبر.. إبراهيم فايق: أنتظر عقوبات رادعة ضد المخطئين

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يغني في منزل قنصل مصر بلوس أنجلوس (فيديو)

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

خاص.. نص جلسة العتاب بين ثنائي الأهلي وكهربا

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

الصور

image description

«الدستور» داخل دار تعليم «برايل» للأطفال مجانًا

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها «شائعة»

إنفوجراف

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن «الشقة من حق الزوجة» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

منوعات

أرقام باهظة.. خسائر شركات الروسية بسبب «كورونا»

60 % تراجع في إصابات الإنفلونزا باليابان

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا (فيديو)

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة

«المصحة» و«يكمن بداخلنا» في ثالث أيام نوادي المسرح بالأنفوشي

افتتاح معرض «منمنمات» بجاليري لمسات.. الاثنين

سفير فرنسا يفتتح معهدًا ثقافيًا بالشيخ زايد