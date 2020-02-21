عقب مشاجرات السوبر.. إبراهيم فايق: أنتظر عقوبات رادعة ضد المخطئين

طالب الإعلامي إبراهيم فايق مجلس اتحاد كرة القدم المصري، بتطبيق عقوبات رادعة، على كل من أخطأ من اللاعبين، وشارك في المشاجرات التي وقعت عقب انتهاء مباراة السوبر أمس بالإمارات.وكتب فايق عبر "تويتر": "بعد الفيديوهات التي انتشرت عقب ماتش السوبر، أنتظر عقوبات من اتحاد الكرة على كل من أخطأ وأتعجب ممن يطلب انضباط الجماهير وهو في الأساس غير منضبط".وأضاف: "لن تستقيم هذه المنظومة المنفلتة إلا بالردع وتطبيق الجزاءات ولا يعني هذا أن نمنع الجماهير من المدرجات هذا ليس علاجًا بل إراحة بال".وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.ونشب شجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك مباشرة بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري.