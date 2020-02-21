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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين الشباب بـ«مستقبل وطن» يستكمل جولاته بزيارة أسيوط

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:20 م
المهندس أحمد صبري
المهندس أحمد صبري
محمد الشريف
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زار المهندس أحمد صبري، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، ووفد من هيئة مكتب الأمانة المركزية، محافظة أسيوط، وذلك استكمالًا لجولات المحافظات التي تقوم بها أمانة الشباب المركزية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، وبرعاية النائب ياسر عمر، أمين الحزب بالمحافظة.

حيث عقد اجتماعًا مع هيئة مكتب أمانة الشباب بالمحافظة، في حضور أحمد ثروت، ومحمد فريد، أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وأحمد حسام منياوي، أمين الشباب بالمحافظة، ومحمود نفادي، أمين أمانة التنظيم بالمحافظة.

كما شارك فى الاجتماع، يونس درويش، أمين الإعلام بالمحافظة، ونيفين سعيد فهيم، أمين أمانة شئون السياحة والآثار بالمحافظة، فضلًا عن حسام خليل وعمرو مهران، أعضاء هيئة مكتب أمانة محافظة أسيوط، وأمناء الشباب بالمراكز والمدن والقرى.

وفي بداية اللقاء، أوضح أحمد صبري، أمين شباب الجمهورية، أن حزب مستقبل وطن يرعى الشباب ويعمل من أجل تمكينهم وإعداد قادة قادرين على تحمل المسئولية وإعلاء مصلحة الوطن.

وأشار صبري إلى أن الحزب يسعى إلى تمكين الشباب من مباشرة العمل السياسى والتنظيمى، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في ضرورة إطلاق العنان لتمكين الشباب فى مختلف المواقع القيادية، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تكليف أمناء الشباب بمختلف المحافظات، بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الشباب من أعضاء الحزب وكوادره، استعدادًا لخوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وذلك لخلق كادر شبابى للعمل التنظيمي والسياسي.

وأشار صبري إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من خلال عقد لقاءات مع أعضاء الجهاز الحكومي، لتقريب وجهات النظر في حل مشكلات المواطنين من خلال أمانة الشباب، مطالبًا الشباب بالعمل على زيادة الوعي الثقافي والسياسى بالقراءة لشخصيات سياسية وعامة.

وطالب صبري أمناء الشباب خلال اللقاء بعقد لقاءات ودورات تدريبية مع أمناء شباب المراكز والأقسام والقرى، وذلك تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، لتخريج كوادر شبابية تقود المسيرة خلال الفترة القادمة، استعدادًا لخوض انتخابات المجالس المحلية والنيابية المقبلة.

يذكر أن أمانة الشباب المركزية، قد قامت بعدة جولات ميدانية لمحافظات "بورسعيد، الغربية، كفر الشيخ، دمياط"، وسيتم استكمال زيارة باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، بضرورة عقد الاجتماعات التنظيمية لكل الأمانات النوعية، لمتابعة الانتهاء من كل تشكيلات هيئات المكاتب، استعدادًا لخوض الاستحقاقات الانتخابية الدستورية المقبلة، تماشيًا مع استراتيجية الحزب في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية بكل مؤسساتها.

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