ظهور أول مصاب بـ«كورونا» فى لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الخطير المنتشر في الصين.ووفقًا لوسائل إعلام محلية، يستعد وزير الصحة حمد حسن، لعقد مؤتمر صحفي بعد قليل، لكشف المزيد من التفاصيل عن الشخص المصاب.ويذكر أن فيروس "كورونا"، يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).