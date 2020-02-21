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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 23 قرار إزالة لتعدٍ على الأراضي في الغنايم بأسيوط

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:16 م
إزالة لتعدي
إزالة لتعدي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وفقًا لخطة العمل بالمحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة 15 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، والتي تشمل الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين.

وأضاف المحافظ أن الحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين تم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للمعتدين عليها والمضي قدمًا في منظومة التقنين.

وأوضح أنه تم تنفيذ حملة بمركز الغنايم، أسفرت جهودها عن تنفيذ 23 قرار إزالة لحالات تعدي على مساحة 30 فدان زراعة و160 متر مبانى، وتم تسليمها للجهات المعنية، مؤكدًا على استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب.

من جانبه قال جاد الله مشرف، رئيس مركز ومدينة الغنايم، إنه تم شن حملة مفاجئة لتنفيذ قرارات إزالة حالات التعدي على أراضي الدولة بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة، في وجود قوة أمنية من مركز شرطة الغنايم أسفرت عن تنفيذ 23 قرارًا منها 18 قرارًا لحالات تعدي على مساحة 29 فدانًا، و3 قرارات لتعديات على مساحة 160 مترًا مربعًا، وقرارين بمساحة فدان و2 قيراط، منوهًا إلى استمرار الحملات لإزالة كل التعديات واسترداد أراضي الدولة وتسليمها لجهات الولاية.

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