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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تتوقع انتشار كورونا فى جميع أنحاء طهران

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:16 م
كورونا
كورونا
هبة محمد
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قال مسذول بوزيرة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا الجديد موجودًا في جميع مدن الجمهورية الإسلامية، حسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، عن إصابة 13 شخصًا جديدًا بفيروس "كورونا" ووفاة 2 منهم.

وكانت وسائل الإعلام المحلية، قد أعلنت عن وفاة شخصين من كبار السن من سكان مدينة قم (150 كلم جنوب طهران) بفيروس " كورونا" المستجد، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالتي إصابة مؤكدتين بهذا الفيروس في إيران.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الخميس، أن إيران ستشكل لجنة "مكافحة ووقاية" من الفيروس، وقال: "بتنا نحتاج لخطوات شاملة (من السلطات) ولتعاون المواطنين كافة".

وأضاف أنه ستتكون هذه اللجنة من وزراء الصحة، والتراث الثقافي، والطرقات والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى المتحدث باسم الحكومة، وممثل عن قيادة أركان الجيش، موضحًا أن تشكيل اللجنة يأتي بأمر من الرئيس حسن روحاني.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للسلطات بإخفاء الحقيقة عن وضع انتشار الفيروس في إيران، لعدم تثبيط تعبئة السكان للانتخابات التشريعية الجمعة التي توقع عدد من المراقبين أن تشهد نسبة امتناع عالية.

يذكر أن فيروس " كورونا" المستجد أدى منذ ظهوره في ديسمبر 2019 إلى وفاة 2118 شخصًا في البر الصيني، حيث أصيب أيضًا أكثر من 74 ألفَا و500 شخص به.

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