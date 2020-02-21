تعليم البحر الأحمر: عدم طباعة كتب الحاسب الآلي قلل نسب النجاح

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر من طباعة مذكرة الحاسب الآلى للصف الثالث الإعدادي عربى ولغات، لجميع مدارس إدارة الغردقة التعليمية، وذلك كأحد الحلول لرفع نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في الفصل الثاني، بعد تدني نسبة النجاح بالترم الأول حيث حققت مدارس البحر الأحمر نسبة نجاح 53 ٪.وقال هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن انخفاض نسبة النجاح في مادة الحاسب الآلي، جاءت بسبب عدم صرف كتب التيرم الأول وجرى طباعة مذكرات وتوزيعها على الطلاب في جميع المدارس الحكومية والتجريبى والخاصة.وكان عدد من أولياء الأمور قد اشتكوا من انخفاض نسبة نجاح الشهادة الإعدادية، حيث حقق الصف الثالث الإعدادى بمدارس البحر الأحمر نسبة نجاح بلغت 53 %، مؤكدين أنها ضعيفة مقارنة بنسب النجاح بالمحافظات أخرى.