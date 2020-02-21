رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم البحر الأحمر: عدم طباعة كتب الحاسب الآلي قلل نسب النجاح

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:15 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر
كتب- علي عواد
طباعة
انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر من طباعة مذكرة الحاسب الآلى للصف الثالث الإعدادي عربى ولغات، لجميع مدارس إدارة الغردقة التعليمية، وذلك كأحد الحلول لرفع نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في الفصل الثاني، بعد تدني نسبة النجاح بالترم الأول حيث حققت مدارس البحر الأحمر نسبة نجاح 53 ٪.

وقال هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن انخفاض نسبة النجاح في مادة الحاسب الآلي، جاءت بسبب عدم صرف كتب التيرم الأول وجرى طباعة مذكرات وتوزيعها على الطلاب في جميع المدارس الحكومية والتجريبى والخاصة.

وكان عدد من أولياء الأمور قد اشتكوا من انخفاض نسبة نجاح الشهادة الإعدادية، حيث حقق الصف الثالث الإعدادى بمدارس البحر الأحمر نسبة نجاح بلغت 53 %، مؤكدين أنها ضعيفة مقارنة بنسب النجاح بالمحافظات أخرى.

موضوعات متعلقة

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «بشير 21»

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

الحكومة تنفى إلغاء دعم الخدمات الصحية بدءًا من الطفل الثالث للأسرة

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

الصور

image description

«الدستور» داخل دار تعليم «برايل» للأطفال مجانًا

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها «شائعة»

إنفوجراف

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن «الشقة من حق الزوجة» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

منوعات

أرقام باهظة.. خسائر شركات الروسية بسبب «كورونا»

60 % تراجع في إصابات الإنفلونزا باليابان

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا (فيديو)

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة

«المصحة» و«يكمن بداخلنا» في ثالث أيام نوادي المسرح بالأنفوشي

افتتاح معرض «منمنمات» بجاليري لمسات.. الاثنين

سفير فرنسا يفتتح معهدًا ثقافيًا بالشيخ زايد