انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحلوان

فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع راغب في حلوان، للحفاظ على سلامة المارة، وتم إخلاء العقار من السكان.وشكلت النيابة لجنة هندسية لإعداد تقرير مفصل حالته وعمره الافتراضى نظرا لوجود شروخ وتصدعات بداخله وصدر قرار بالإزالة من قبل الحي في وقت سابق، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.