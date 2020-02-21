الصين تشيد بدور مصر الداعم خلال أزمة فيروس «كورونا»

أشاد السفير الصيني في القاهرة ليالي تشيانج بالدور الداعم الذي تقوم به مصر للصين وسط أزمة فيروس "كورونا"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الرابع الذي نظمته السفارة على خلفية الوضع، ولفت إلى أن الصين ستتذكر دعم مصر إلى الأبد.وأضاف السفير: "تحرص الصين على التعاون مع جميع البلدان في جميع أنحاء العالم لضمان الوقاية من انتشار فيروس كورونا وضمان سلامة جميع المسافرين".وأكد سفير بكين بالقاهرة أن الرئيس الصيني شي جين بينج بعث برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يشكره فيها على دعم مصر للصين في مواجهة فيروس "كورونا" والإمدادات الطبية المرسلة إلى الصين.وأوضح لي تشانج أن الرئيس الصيني أكد في الرسالة على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مضيفًا أن بلاده يمكنها التغلب على فيروس "كورونا".وشكر لي تشانج السفير المصري في بكين الدكتور محمد البدري وأعضاء السفارة المصرية هناك على الدعم الذي قدموه للصين.وأعرب سفير الصين بالقاهرة عن سعادته بقرار شركة مصر للطيران استئناف الرحلات الجوية من وإلى الصين اعتبارا من 27 فبراير، مضيفا أن الصين اتخذت التدابير الوقائية لضمان السلامة الصحية للركاب وطواقمها.