الأمم المتحدة: اليوم استئناف محادثات وقف إطلاق النار فى ليبيا

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بدء جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن المنظمة الدولية ستستضيف اليوم جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية.وكانت حكومة الوفاق غير المعتمدة قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المحادثات، الثلاثاء الماضي، بعد قصف الجيش الوطني الليبي ميناء طرابلس، مستهدفًا مستودعات عسكرية، بحسب تصريحات الجيش.من جهته، اعتبر قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في تصريحات صحفية في وقت سابق من صباح اليوم، أن تعليق حكومة الوفاق المشاركة في محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة، يأتي لعدم امتلاك الحكومة للقرار الشخصي وانسياقها "للأوامر من أنقرة والدوحة".وصرح المبعوث غسان سلامة، لفضائية "العربية"، مساء الخميس، بأن المباحثات العسكرية الأمنية الليبية أنجزت تبادلًا للأسرى‏، كاشفًا عن أن آلية العقوبات المتفق بشأنها في مؤتمر برلين قُدمت لمجلس الأمن.وأوضح سلامة أن الأزمة في ليبيا أزمة ثقة بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن التقدم الذي أحرز في المباحثات العسكرية الجارية اليوم في جنيف يعبّر عن ثقة الأطراف الليبية في جدية الأمم المتحدة.وبَين أن موقف الأمم المتحدة يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات في ليبيا لتشمل المرافق العامة، مؤكدًا أن البعثة الأممية تتابع الخروقات المتعلقة بتوريد الأسلحة.واعتبر سلامة أن الخروقات للهدنة في ليبيا تهدد مسار برلين الذي اعتُمد خلال القمة التي انعقدت الشهر الماضي في العاصمة الألمانية.وأكد أن الأمم المتحدة حصلت على تعهد علني من الدول التي تورد السلاح إلى ليبيا بالتوقف عن هذا الأمر.