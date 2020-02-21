البرلمان: إقرار قانوني «الفتوى» و«ظهور رجال الدين» مارس المقبل

قال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت التقارير الخاصة بمشروعات قوانين تنظيم الفتوى، ودار الإفتاء، وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، إلى الأمانة العامة للمجلس.وأوضح "الجندي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن المجلس سينتهي من إقرار حزمة القوانين الدينية خلال جلسات الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة أضافت عددًا من التعديلات على كل مشروع قانون، وتم إرسالهم لأمانة المجلس لتحديد موعد لإدراجهم بجدول الجلسات العامة للعرض أمام النواب ومناقشتها تمهيدًا للتصويت عليها.ولفت إلى أن اللجنة غلظت العقوبات في تلك القوانين لمواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة والتي أصبحت تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية دون رقيب أو حاكم يمنع بث أو ظهور أي رجل دين غير مؤهل ولا يمس الجهات الدينية الكبرى التي تمثل قبلة مصر والشرق والأوسط من قريب أو بعيد.