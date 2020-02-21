أسقفية الشباب تطلق ملتقى خدام الطفولة.. 6 مارس

تطلق أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، فعاليات ملتقى خدام وخادمات الطفولة، يوم الجمعة 6 مارس المقبل، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.يشارك في الملتقى كل من الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، بالإضافة لمشاركة ما يقرب لـ500 من فرد من خدام وخادمات الطفولة من جميع الكنائس على مستوى جميع الإيبارشيات والمحافظات المصرية.ملتقى الطفولة هو ملتقى سنوي، تنظمه لجنة الطفولة لأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، ويتم خلاله تحفيظ شعار مهرجان الكرازة المرقسية، وكلمة روحية للأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، وكلمة روحية لخادم الطفولة الدكتور سامح طلعت.كما يتم عرض أفكار ووسائل إيضاح للخدام الحضور، لتعليمهم طرقًا مبتكرة وإبداعية في خدمة مدارس الأحد للأطفال، وتختتم فعاليات الملتقى في تمام الساعة الـ4 مساءً يوم الجمعة 6 مارس.