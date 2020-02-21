إغلاق باب الطعون والتنازلات فى انتخابات المؤسسات الصحفية القومية

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إغلاق باب الطعون والتنازلات في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠، على أن يبدأ فحص الطعون والتنازلات يومي السبت والأحد الموافقين 22 و23 فبراير 2020.وتعلن اللجنة نتيجة فحص الطعون مساء يوم الأحد القادم، وسيتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمقر المؤسسات الصحفية صباح يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2020.