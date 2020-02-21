«التضامن» تجهز لقياس سمع المواليد الجدد بالمناطق الريفية

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أنه في المرحلة المقبلة سيتم قياس سمع المواليد الجدد خاصة في المناطق الريفية وتوفير خدمات تأمين صحي يشمل ذوي الإعاقة جميعا، كما سيتم إطلاق حملة كبيرة لتوفير السماعات وتركيب القوقعة وصيانتها وتدوين لغة الإشارة في الجامعات واعتماد مترجمي الإشارة رسميا، وإنشاء قاعدة بيانات لهم ووجود قاموس معتمد للغة الإشارة، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي لجميع الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإعفائهم من التجنيد ومساعدة الطلاب غير القادرين من ذوي الإعاقة وتحفيز الطلاب الناجحين.جاء ذلك خلال عقد اجتماع وزيرة التضامن مع عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع ومسؤولي التأهيل بالوزارة، والدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وصفاء جودة رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، والدكتور مخلص محمود عميد كلية تربية نوعية جامعة القاهرة وممثلين عن روتاري مصر وشركة أمريكانا.