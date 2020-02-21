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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: العقوبات الأمريكية على مجلس صيانة الدستور «شرف كبير»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:05 م
مجلس صيانة الدستور
مجلس صيانة الدستور في إيران
وكالات
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وصف مسئول إيراني اليوم الجمعة حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، بحق أعضاء مجلس صيانة الدستور في إيران بأنها "شرف كبير".

وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي: " نشعر بالسعادة إزاء هذه العقوبات، وهذا شرف عظيم لنا، لأنه يظهر كيف يستشيط الأمريكيون غضبًا منا"، وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن هذه العقوبات تظهر أن سياسة إيران بشأن الولايات المتحدة تؤتي ثمارها، ولا تروق لواشنطن.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، عقوبات جديدة بحق خمسة أعضاء من مجلس صيانة الدستور ولجنته المشرفة على الانتخابات، بعد استبعاد المجلس الآلاف من الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية التي انطلقت اليوم الجمعة، وتشمل العقوبات تجميد أي أصول يمتلكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، رغم أنهم ليس لدى منهم مصالح هناك.

وتشمل مهام مجلس صيانة الدستور الفصل في ملفات المرشحين لخوض الانتخابات. وقد استبعد المجلس آلاف المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين في الفترة التي سبقت انتخابات هذا العام، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام المرشحين المتشددين لتحقيق انتصارات كبيرة في الانتخابات الحالية بعد أدائهم الضعيف في انتخابات سابقة.

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