إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بـ «كورونا» داخل أراضيها

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد داخل أراضيها.وكانت إسرائيل قد شددت إجراءاتها الرامية للتصدّي لفيروس "كورونا" بمنعها أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها.وأوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن هذا الحظر سيطبق في كل الموانئ الجوية والبحرية.يذكر أن فيروس "كورونا"، يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).