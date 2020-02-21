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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأسبوع المقبل.. «لجان النواب» تناقش ملفات مهمة مع 5 وزراء

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:03 م
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
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يشارك عدد من الوزراء في اجتماعات اللجان النوعية، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من الملفات التي يتابعها البرلمان مع الوزراء المعنية باستمرار.

ويأتي على رأس الوزراء، وزيرة الصناعة والتجارة، ووزير الإنتاج الحربى، وذلك لمناقشتهما فى استراتيجية التوسع في انتشار السيارات الكهربائية، وكذلك يواجه وزير الري عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة، وطلبات المناقشة، وذلك فى الجلسة العامة.

ويشارك الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، في جلسة الاستطلاع التي تنظمها لجنة الصناعة بعد غدٍ الأحد؛ لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية.

وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات له، إن اللجنة تسعى لاستدعاء كل الوزراء المعنيين بملف صناعة السيارات وتطويرها، وكذلك الاستماع لخطة تطوير قطاع الصناعة بشكل عام والوقوف على المشكلات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، والعمل على رفع كفاءة المنتج المصري، والتوسع في حجم التبادل التجاري، وآليات مواجهة العقبات التي تواجه انتشار المنتج المصري في السوقين المحلية والإفريقية.

كما تناقش لجنة الصناعة يوم الثلاثاء في إطار جلساتها الاستطلاعية في تطوير قطاع الصناعة، استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنمية هيكل الناتج المحلي وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر على أجندة الجلسات العامة يوم الثلاثاء، تخصيص جلسة لمناقشة 78 طلب إحاطة وسؤالًا وطلب مناقشة عامة لكل ما يتعلق بوزارة الري والموارد المائية وستكون مناقشة كل تلك الأدوات الرقابية، بحضور وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبدالعاطي.

ويناقش المجلس 14 طلب إحاطة فيما يخص نقص مياه الري بالترع، وعدم اتباع وسائل الري الحديثة، وعدم معالجة مياه الصرف الزراعي لاستخدامها في الري، وري بعض الأراضي بمياه الصرف الصحي.

كما يناقش المجلس، 18 طلب إحاطة و4 أسئلة وطلبي مناقشة عامة فيما يخص تغطية المجاري المائية داخل الكتل السكنية من ترع ومصارف وخطة تطوير شبكة الصرف الزراعي وعدم إحلال وتجديد بعض الكباري على المجاري المائية، وكذلك 16 طلب إحاطة و5 طلبات مناقشة عامة، بشأن زيادة حق الانتفاع لأراضي الري، وعدم تقنين أوضاع واضعي اليد وعدم تخصيص أراض للمنفعة العامة.

ويناقش المجلس، 6 طلبات إحاطة وسؤال عن مخالفات وغرامات زراعة الأرز.

ويناقش المجلس سؤالين وطلب إحاطة حول الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في الري وسياسة الحكومة لمواجهة الفقر المائي، و5 طلبات إحاطة متفرقة حول مشاكل الري في دوائر بعض النواب، وكذلك 4 أسئلة في ذات النهج.

أما فيما يتعلق بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، فستتم مشاركة وزير الزراعة، الدكتور مرزوق القصير، في إطار اجتماعات اللجنة لمتابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم قطاع المشروعات، وعرض ما تم عقده من بروتوكولات تعاون في مجالي الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في هذا الشأن، وما تم تنفيذه منها.

وتحضر في اجتماع اللجنة يوم الإثنين وزيرة التخطيط؛ لمناقشة خطة الوزارة والسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتمويل قطاع المشروعات في كل موازنة العامة للدولة وخطتها للعام المالي 2019-2020.

وتشارك وزير التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين القباج، في اجتماع اللجنة لمناقشة آخر مستجدات إنشاء (17) مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، وذلك يوم الثلاثاء، والوقوف على المعوقات التي تعيق الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين بكل من محافظتي الإسكندرية وبني سويف وكيفية العمل على توحيد السياسات وتيسير الإجراءات التي يقرها كل من جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة في مجال تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

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