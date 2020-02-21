بومبيو: زيارتى للسعودية تأكيد على الشراكة الأمنية بين البلدين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن زيارته للمملكة العربية السعودية تؤكد الوقوف بجانب الرياض لمواجهة الاعتداءات الإيرانية، مضيفا بحسب مانقلته فضائية "العربية عاجل"، أن الزيارة تأكيد على الشراكة الأمنية بين واشنطن والرياض.وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.من جهته قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة العربية السعودية سوف تستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، وأضاف بحسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل"، أن الهجمات الحوثية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية، مؤكدا أن الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة.