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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل الطلاب الأفارقة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:59 م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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استقبلت أكاديمية الشرطة عددًا من الطلاب والدارسين الأفارقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز التعاون ومدّ جسور التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات ذات البُعد التعليمي الدولي والإقليمي، خاصة فيما يتعلق بتدريب وتعليم الأشقاء الأفارقة في شتى المجالات.

كان في استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية - الذي رحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتلك الزيارة التي تُعد تجسيدًا لعمليات التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الوزارات والمؤسسات العلمية والبحثية.

وأكد رئيس الأكاديمية حرص وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة على تقديم كل أوجه الدعم في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية الإفريقية في التخصصات الأمنية المختلفة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نائب رئيس الأكاديمية للشئون الأفريقية والآسيوية عن فخره واعتزازه الشديد بأكاديمية الشرطة لما تتمتع به من سمعة إقليمية ودولية في مجال التدريب والتعليم الأمني لما تتبعه من أسلوب متطور ومنهج علمي مدروس في إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري، متوجهًا بالشكر لوزارة الداخلية على تعاونها البنّاء والمُثمر من خلال فتح مؤسساتها الوطنية لاستقبال مثل هذه الزيارات الهادف.

وتضمن برنامج الزيارة عرض فيلم تسجيلي حول أنشطة أكاديمية الشرطة، ثم القيام بجولة داخل الأكاديمية شملت مركز بحوث الشرطة، ميدان التحدي والقوة البدنية، ميادين الرماية والقرية التكتيكية بميادينها التدريبية المختلفة، ميادين التخصص الأمني الوظيفي بنظام المحاكاة مع مشاهدة عروض متميزة للطلبة بتلك الميادين، بالإضافة إلى مشاهدة عروض الخيالة وكلاب الأمن والحراسة.

وبدورهم أعرب الدارسون الأفارقة عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على هذه الزيارة التي سمحت لهم بالتعرف على دور الأكاديمية في إعداد وتأهيل رجال الأمن، خاصة دورها في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية.

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