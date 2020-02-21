ضبط هارب من حكم بالإعدام بالإسماعيلية

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية هارب من حكم قضائي بالإعدام.أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، عن قيام عاطل مطلوب جنائيًا بالتردد على محل إقامته بدائرة مركز شرطة القصاصين، والذي سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين ضده، أحدهما بالإعدام فى قضية قتل عمد وآخر بالسجن ثلاث سنوات فى قضية سرقة بالإكراه.بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الجهات المعنية.