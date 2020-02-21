ضبط عامل قتل زميله فى مشاجرة بالبحيرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عامل، بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة لقتله عاملًا يحمل جنسية إحدى الدول العربية.وأوضحت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بالمزرعة محل عملهما، الكائنة بدائرة مركز شرطة بدر لخلافات بينهما فى العمل، فاعتدى المتهم بآلة حادة عبارة عن مقص تقليم أشجار على المجني عليه فأودى بحياته.وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.