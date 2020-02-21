الكنائس الأرثوذكسية تبدأ قداسات الصوم الكبير.. الإثنين

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات الصوم الكبير الأكثر نسكًا في الكنيسة القبطية والذي يطلق عليه "الصوم الأربعيني"، وتتراوح مدته 55 يومًا متتالية، يوم الإثنين، ليختتم الصوم فى ليلة سبت النور، ليحتفي الأقباط بعيد القيامة في 19 أبريل المقبل.ومن المقرر أن تبدأ الكنائس الأرثوذكسية، في جميع الإيبارشيات المصرية على مستوى الجمهورية، القداسات الإلهية اليومية، بدءًا من الإثنين الجاري، بعد الظهر من كل يوم وتختتم في الغروب، حيث ينقطع أقباط الكنيسة الأرثوذكسية عن الطعام من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب يوميًا.ويعد "الصوم الكبير" من أصوام الدرجة الأولى، يمتنع خلالها الأقباط عن تناول جميع المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان ليكتفوا بالأكلات النباتية فقط.وخلال الـ55 يومًا من الصوم الكبير والذي ينقسم لـ7 أسابيع أو "7 آحاد"، أقدسهم لدى الكنيسة وأكثرهم نسكًا هو الأسبوع الأخير من الصوم، والذي يطلق عليه أسبوع الآلام، يكرس البعض من الأقباط فترة الصوم الانقطاعي يوميًا للصلاة لحل مشكلةً ما أو يتمسكون بالانقطاع عن بعض المأكولات التي يشتهونها وأن كانت مصرحًا بها في فترة الصوم.أما عن إيبارشيات المهجر، فقال القمص إبراهيم إبراهيم حنا، راعي كنيسة القديس مار مرقس بفيينا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن إيبارشيات المهجر تقيم قداسات يومية خلال فترة الصوم الكبير، لأقباط المهجر، بل وتضعف القداسات بحسب مواعيد المدارس والأعمال اليومية للموظفين.وأضاف أننا نقيم في النمسا بدءًا من يوم الإثنين المقبل 24 فبراير، القداسات من يوم الإثنين ليوم الجمعة، أسبوعيًا لنهاية فترة الصوم في أبريل المقبل، فنطلق قداسًا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا فى جميع كنائس الإيبارشية، بالإضافة إلى أننا نقيم في كنيسة مارمرقس بيينا قداسين ليليين للموظفين وطلبة المدارس من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة السابعة مساءً يومى الأربعاء والجمعة طوال أيّام الصوم الكبير.وأوضح القمص إبراهيم أن الكاهن يصوم من اليوم السابق للقداس أما الشعب حسب تدبيرهم مع آباء اعترافهم فمن ظروفه الصحية تسمح لهم بالانقطاع من الليلة السابقة عن القداس أو يسمح لهم أب الاعتراف بالصوم قبل القداس بـ9 ساعات كل واحد حسب ظروفه الصحية وبترتيب مع أب اعترافه لكن الكاهن يصوم من الليلة السابقة.أما عن الكنيسة الكاثوليكية، فصرح الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، لـ"الدستور" أن الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير في الأسبوع الأول من شهر مارس ليختتم مع ليلة عيد القيامة ليحتفل الأقباط الكاثوليك بعيد قيامة في 19 أبريل المقبل.