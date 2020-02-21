تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

أفادت مصادر روسية، اليوم الجمعة، بأن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الحربي الروسي، وبحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز"، فإن تركيا حظرت مرور طائرة نقل عسكرية روسية وطائرتين من طراز سوخوي 24 فوق أراضيها.ويبحث الكرملين، اليوم، عقد قمة زعماء 3 دول أوروبية روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا حول مشكلة سوريا، مؤكدا بحسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل"، أن السيناريو الأسوأ في إدلب هو حدوث مواجهات بين القوات الروسية والتركية.ومن المقرر عقد القمة الرباعية التي تضم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إسطنبول يومغد السبت.